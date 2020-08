Para sonhar com a praia

O Verão está aí. Mesmo que se mantenham algumas limitações de movimentos, e sem nunca facilitar nos cuidados que se impõem, é tempo de pensar em merecidos dias quentes e compridos na praia. Os tempos que vivemos ensinaram-nos que há coisas mais importantes do que querermos ter um corpo perfeito. Antes importa que cada uma se sinta bem em habitar o corpo que tem neste momento — e que tire o melhor partido disso, apostando num fato de banho ou biquíni que a faça sentir bonita e feliz.

Mais A carregar...

É também altura de apoiar a nossa economia, consumir produtos made in Portugal. Felizmente, há muitas marcas portuguesas de grande qualidade, com as quais podemos contar para nos sentirmos bonitas durante as férias – ou enquanto sonhamos com elas.

Este artigo contém ligações a websites externos. O PÚBLICO não tem compromisso comercial com as marcas visadas, cuja selecção obedece exclusivamente ao critério das autoras. StyleItUp ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.