Vila Galé acaba de abrir hotel em São Paulo: é o 10.º no Brasil

O novo Vila Galé tem mais de uma centena de quartos e fica nas vizinhanças da Avenida Paulista, que ajuda ao baptismo. “Apesar da actual conjuntura”, o grupo português acaba de abrir o Vila Galé Paulista, o décimo hotel da chancela no Brasil.

Segundo adiantam em comunicado, este empreendimento representa um investimento de 60 milhões de reais (cerca de nove milhões de euros, na cotação actual) e é dedicado tematicamente à pintura “dada a proximidade com os principais museus e centros culturais”. A arquitectura e design, explica-se, teve inspiração nos “principais movimentos de pintura ao longo dos séculos” e a decoração de “cada quarto homenageia um pintor” enquanto “nos corredores são explicados os vários movimentos”.

Localizado na rua Bela Cintra, o Vila Galé Paulista abriu portas na quinta-feira e fica próximo de “algumas das principais atracções da cidade, como a animada Rua Augusta, o Museu de Arte de São Paulo ou o Parque Trianon” e a poucos minutos do aeroporto de Congonhas.

Foto O novo Vila Galé fica próximo da Avenida Paulista DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No hotel, com um total de 108 quartos, integra-se também uma pizzaria (Massa Fina), cafetaria, piscina exterior, sauna e ginásio.

O Paulista junta-se assim a hotéis em Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro e aos resorts Marés (Bahia), Cumbuco e VG Sun (Ceará), Eco Resort do Cabo (Pernambuco) e Eco Resort Angra (Rio). O grupo que encerrou “voluntariamente” várias unidades no início da pandemia reabriu progressivamente as suas unidades em Portugal e no Brasil. Estão já todas a funcionar.

Presente há duas décadas no país, a rede hoteleira reforça que “continua a apostar e a acreditar no turismo no Brasil”. “A pandemia deixou-nos lições importantes, mas estamos seguros e confiantes na retoma do turismo no país”, diz, citado em comunicado, o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida.