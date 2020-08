A Serra da Aboboreira abre-se à “aventura” nos seus trilhos

A Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), que congrega os municípios de Amarante, Baião, Celorico de Basto, Marco de Canaveses e Resende, lança um novo portal na Internet dedicado à Serra da Aboboreira.

“A Serra da Aboboreira é um espaço milenar, com um importante património natural e cultural. É uma referência para estes concelhos e para as suas gentes. Através deste projecto queremos divulgar o potencial desta serra e contribuir para o seu desenvolvimento sustentável e para a criação de oportunidades e de riqueza para os habitantes dos vários concelhos”, refere o presidente da AMBT, Paulo Pereira, citado em comunicado.

De acordo com a nota, esta iniciativa insere-se no projecto “Gestão Activa do Património Natural da Serra da Aboboreira”, financiado pelo NORTE2020.

Neste novo site serão divulgados cinco filmes novos de promoção da Serra da Aboboreira, sendo que o primeiro com o título “Aventura na Serra da Aboboreira – Um lugar para Sonhar” fala de uma família constituída por avó, filha e neta, que exploram, em conjunto, “as potencialidades da serra enquanto destino de turismo activo com actividades para todos os gostos e idades”.

Dos outros quatro vídeos a divulgar, a AMBT destaca dois dedicados às vertentes da cultura e da natureza. Somam-se outros dois vídeos, esses mais longos, e com características descritas pela associação como “especiais”.

“Teremos um documentário de rara beleza e que não deixará ninguém indiferente. Vai mostrar a Aboboreira como poucas pessoas a conhecem; por fim teremos um vídeo em três dimensões, que vamos direccionar às crianças e jovens do nosso território”, descreve Paulo Pereira.

A AMBT tem como objecivos a promoção do desenvolvimento económico, social e ambiental, concepção e execução de projectos de valorização dos recursos do Baixo Tâmega, protecção e promoção do património histórico, cultural e turístico do Baixo Tâmega, bem como o desenvolvimento da sociedade de conhecimento no Baixo Tâmega.