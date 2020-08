Em 2021, vamos ver Gordon Ramsay a cozinhar Portugal

Em Setembro, o canal National Geographic estreia em Portugal a 2.ª temporada da série Gordon Ramsay: Uncharted, em que o célebre chef escocês viaja pelo mundo seguindo o rumo de gastronomias únicas. A aproveitar o embalo da promoção, o gabinete de comunicação do canal aproveita para lançar apenas uma frase que confirma o que já se sabia pelas andanças de Ramsay pela costa portuguesa: “A terceira temporada, a estrear em 2021, contará com um episódio gravado em Portugal.”

Em Julho, fomos seguindo a viagem de Ramsay, que há alguns anos dizia à Fugas que “havia uma onda de entusiasmo pela cozinha portuguesa, pelo país. Que por um lado foi discreta a nível oficial: nem anúncios nem confirmações de gravações por parte da produtora do chefe nem do canal ou outras entidades. Mas, por outro lado, teve tudo menos discrição, aproximando-se de uma espécie de campanha boca-a-boca dos tempos digitais.

Nos restaurantes e pontos por onde passou, embora conhecido por “algum” mau génio, o cozinheiro que já deu muitos Pesadelos na Cozinha foi sorrindo para quem o reconhecia e aceitando ser fotografado.

Ramsay, segundo alguns dos contactos estabelecidos na altura, aproveitava até para dar os parabéns aos cozinheiros, tirar fotografias com as equipas dos restaurantes (originando até algumas polémicas pela falta de máscara aqui e ali) e visitar as cozinhas.

No restaurante Mar das Latas, na Ericeira, onde Ramsay petiscou na esplanada frente ao mar, até conversou sobre as razões da sua presença, indicando que estava por cá para um projecto com pescadores na costa de Peniche e da Ericeira, como contou à Fugas Ana Sousa, responsável pelo espaço. No restaurante Avó, também na Ericeira, os dias seguintes à passagem de Ramsay, o espaço esgotou depois da partilha da imagem do chef no Facebook, revela orgulhoso Diogo Marques, chefe de sala.

A terceira temporada de Uncharted ainda não tem data marcada de estreia, tirando que deverá ser algures no próximo ano. A segunda temporada estreia agora em Setembro no canal da National Geographic e aqui incluem-se, entre outras, viagens pela África do Sul, Noruega, Tasmânia e Sumatra.