Liga das Nações: Rui Silva e Trincão estreiam-se na convocatória da selecção

A convocatória da selecção de Portugal para o duplo compromisso da Liga das Nações, agendado para o início de Setembro e relativo ao Grupo 3 da Liga A, reserva algumas novidades, com destaque para a primeira chamada do guarda-redes Rui Silva e do extremo Francisco Trincão.

“Não conhecendo bem a forma física dos jogadores neste momento, a solução foi optar maioritariamente, diria 95%, por jogadores que já estão habituados a estar connosco. Não é a totalidade, porque nestes jogos da Liga das Nações, que temos o objectivo de ganhar, ao mesmo tempo tenho que aproveitar para começar a pensar no Campeonato da Europa de 2021”, começou por explicar Fernando Santos, seleccionador nacional.

Do lote de escolhas, Rui Silva será provavelmente a maior das surpresas. O guarda-redes do Granada, de 26 anos, tem estado em bom plano em Espanha e, depois de se ter destacado na Liga portuguesa ao serviço do Nacional, prepara-se para a estreia absoluta em convocatórias da selecção A.

“Conhecemos a qualidade dos jogadores e queremos observar o entrosamento em relação à equipa. Nesta altura foram dois jogadores [em estreia], na próxima convocatória podem ser outros”, comentou Fernando Santos, referindo-se a Rui Silva e também a Francisco Trincão, que já iniciou a temporada no Barcelona depois de ter sido transferido do Sp. Braga.

Sobre os adversários dos dias 5 e 8 de Setembro, a Croácia, no Porto, e a Suécia, em Solna, a avaliação é distinta. “A Croácia está mais nas nossas condições. A Croácia é uma equipa muito difícil, com jogadores de enormíssima qualidade, juntos há muito tempo e que é vice-campeã do mundo. Na Suécia alguns jogadores já estão em competição. A Croácia pode jogar em 2x1 ou 1x2 no meio-campo, a Suécia joga em 4x4x2, são equipas diferentes”.

Sem prejuízo de atentar às virtudes e fraquezas dos rivais, sendo que a base de avaliação “foram os jogos que aconteceram no ano passado”, Fernando Santos insiste que o importante é olhar para dentro. “Temos de nos focar na nossa organização, no que podemos fazer, e depois olhar para algum detalhe da equipa deles. O nosso plano de jogo é independente da Suécia e da Croácia ou de outra selecção qualquer”.