Rui Costa foi 11.º no contra-relógio do Europeu

Rui Costa foi o melhor português em acção no contra-relógio do Campeonato da Europa de Estrada, que decorre em Plouay, França. O ciclista poveiro terminou na 11.ª posição uma prova ganha pelo suíço Stefan Küng.

O percurso de 25,6 quilómetros foi concluído por Rui Costa em 32m32,94s, o que significa que precisou de mais 2m15s do que o vencedor para completar a prova. O francês Rémi Cavagna arrecadou a medalha de prata, com mais 18 segundos do que Küng, enquanto o belga Victor Campenaerts ficou em terceiro lugar, a 22 segundos.

No contra-relógio masculino, para além de Rui Costa, competiu Rafael Reis. O corredor de Palmela acabou por ter de se debater com uma avaria nas mudanças, que o afectou no início da prova, e foi mesmo forçado a parar, não conseguindo ir além da 20.ª posição, a 3m22s do vencedor.

Na prova de juniores femininos, Daniela Campos (a única portuguesa em acção) conseguiu terminar no top 10, em concreto no nono lugar. A algarvia concluiu o trajecto em 39m48,07s, gastando mais 2m24s do que a vencedora, a representante dos Países Baixos Elise Uijen. A segunda classificada foi a francesa Maeva Squiban, a 1m01s, e a terceira a italiana Carlotta Cipressi, a 1m28s de Uijen.

Este resultado de Daniela Campos representa uma evolução assinalável em relação a 2019, ano em que terminou esta competição no 26.º lugar.

Na quarta-feira, o Europeu regressa com a prova-rainha, a corrida de fundo para a elite. O pelotão vai completar 13 voltas ao circuito de Plouay, totalizando 177,45 quilómetros e um acumulado de subida de 2535 metros. A partida está prevista para as 11h e Portugal estará representado por Ivo Oliveira, Rafael Reis, Rafael Silva, Rúben Guerreiro, Rui Costa e Rui Oliveira.