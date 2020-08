FC Porto regressa ao trabalho com dois reforços

O FC Porto, campeão nacional de futebol, iniciou nesta segunda-feira a preparação para a época 2020-21 com Cláudio Ramos (ex-Tondela) e Carraça (ex-Boavista) a representarem as únicas novidades no primeiro dia de trabalho.

O guarda-redes Cláudio Ramos chegou para completar o leque de opções da baliza composto por Marchesín, Diogo Costa, Mbaye e Francisco Meixedo, enquanto Carraça irá disputar o lugar com Manafá na direita da defesa.

As ausências centraram-se essencialmente em Nakajima e em Zé Luís. Os dois jogadores fazem parte do plantel portista, no entanto, não estiveram presentes no primeiro treino da época.

O FC Porto explicou, mais tarde, a ausência de Zé Luís, esclarecendo que se encontra em “isolamento profilático”, uma vez que esteve em contacto com alguém infectado com covid-19. No entanto, realizou um teste cujo resultado foi negativo.

Marcano foi o primeiro jogador a chegar ao Olival, mas continua lesionado e só deve regressar em pleno no final de Outubro. Já o treinador Sérgio Conceição chegou por volta das 8h15, seguindo-se os restantes membros da equipa técnica.

O plantel realizou exames médicos, para despiste da covid-19, e só por volta das 11h30 teve início o treino, embora de forma condicionada.

Na terça-feira, o FC Porto regressa ao trabalho, novamente com um treino no Centro de treinos do Olival.