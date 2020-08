A Coacção para Produzir, excerto de um novo ensaio de Byung-chul Han

Os rituais são actos simbólicos. Transmitem e representam os valores e os regimes que tornam coesa uma comunidade. Geram uma comunidade sem comunicação, enquanto o que predomina, hoje, é uma comunicação sem comunidade. Um elemento constitutivo dos rituais é a percepção simbólica. O símbolo (gr.: symbolon) significa originalmente o signo (tessera hospitalis) por meio do qual hóspede e hospedeiro se re‐ conhecem.

Um deles quebra uma tabuinha de argila, guarda para si uma metade e dá a outra como sinal de hospitalidade ao outro. Deste modo, o símbolo serve para se fazer o reconhecimento. Esta é uma forma particular da repetição: “Reconhecer não é voltar a ver uma coisa. Uma série de encontros não são um reconhecimento, mas reconhecer significa: conhecer algo como aquilo que já se conhece. Constitui o próprio processo de ‘instalação‐num‐lugar’, de ‘estar‐em‐casa‐no‐mundo’ — Einhausung, um termo de Hegel que utilizo neste caso —, ou seja, todo o reconhecimento se libertou já da contingência da sua primeira apresentação e se elevou ao ideal. Todos sabemos isto.

DO DESAPARECIMENTO DOS RITUAIS Autor: Byung-Chul Han

No reconhecimento, o que se passa sempre é que se conhece mais propriamente do que foi possível na momentânea confusão do primeiro encontro. O re-conhecer captura o permanente no fugaz.” Enquanto forma de reconhecimento, a percepção simbólica percebe o duradouro. Desse modo o mundo é libertado da sua contingência e ganha algo que permanece. Ao mundo, hoje, falta muito o simbólico. Dados e informações carecem de força simbólica. Logo não permitem nenhum reconhecimento. No vazio simbólico, as imagens e as metáforas geradoras de sentido e fundadoras de comunidade que dão estabilidade à vida perdem‐se. A experiência da duração diminui. E a contingência aumenta radicalmente.

Os rituais podem definir‐se como técnicas simbólicas de instalação num lugar. Transformam o estar‐no‐mundo num estar‐em‐casa. Tornam o mundo um lugar fiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Tornam habitável o tempo. Mais, tornam‐no vivível como uma casa é habitável. Ordenam‐no, organizam‐no.

No seu romance Citadelle, Antoine de Saint‐Exupéry descreve os rituais como técnicas temporais de instalação num lugar: “E os ritos são no tempo o que a morada é no espaço. Pois é bom que o tempo que transcorre não nos dê a sensação de que nos gasta e nos perde, como ao punhado de areia, mas nos realiza. É bom que o tempo seja uma construção. Assim vou de festa em festa, de aniversário em aniversário, de vindima em vindima, como quando era criança e ia da sala do conselho à sala do repouso, na vastidão do palácio do meu pai, onde todos os passos tinham um sentido.”

Ao tempo falta hoje a estrutura sólida. Não é uma casa, mas um fluxo inconsistente. Esvai‐se na mera sucessão dum presente pontual. Esfuma‐se. Nada o detém. O tempo que foge não é habitável.

Os rituais estabilizam a vida. Parafraseando Saint‐Exupéry, pode dizer‐se que os rituais são na vida o que no espaço são as coisas. Para Hannah Arendt, é a durabilidade das coisas o que as torna “independentes da existência do homem”. As coisas têm “a missão de estabilizar a vida humana”. A sua objectividade consiste em “apresentarem à devastadora mutação da vida natural [...] uma mesmidade humana”, ou seja, uma identidade estabilizante “que decorre do facto de que o homem que todos os dias se altera se confronta, com uma familiaridade inalterada, com a mesma cadeira e a mesma mesa”.

As coisas são polos estáticos estabilizadores da vida. Essa mesma função cumprem os rituais. Estabilizam a vida graças à sua mesmidade, à sua repetição. Tornam a vida duradoura. A actual coacção para produzir priva as coisas da sua durabilidade. Destrói intencionalmente a duração, para que se produza mais, para que se consuma mais. Estar, passar tempo com, no entanto, pressupõe coisas que durem. Se as coisas apenas são usadas e consumidas, então não é possível passar tempo com elas. E a mesma coacção para produzir desestabiliza a vida, eliminando o duradouro que nela há. Deste modo, destrói a durabilidade da vida, por muito que ela se prolongue.

O smartphone não é uma coisa na acepção que Hannah Arendt dá ao termo. Falta‐lhe precisamente a mesmidade que estabiliza a vida. Também não é especialmente duradouro. Difere de coisas como uma mesa, que me confronta na sua mesmidade. Os seus conteúdos mediáticos, que ocupam continuamente a nossa atenção, são tudo menos idênticos a si mesmos. A sua vertiginosa alternância não permite que nos demoremos neles. A agitação, o desassossego inerente ao aparelho, converte‐o numa não‐coisa. Além disso, pegar nele, manejá‐lo, é compulsivo, irresistível. Todavia, nenhuma compulsão deveria emanar duma coisa.

São as formas rituais que, como a cortesia, possibilitam não só um belo trato entre as pessoas, mas também um grácil e respeitoso relacionamento com as coisas. No âmbito do ritual, as coisas não são consumidas ou exauridas, mas usadas. Por isso podem também envelhecer, tornar‐se antigas. No entanto, sendo coagidos a produzir, comportamo‐nos com as coisas, e mesmo com o mundo, consumindo em vez de usando. Em contrapartida, elas usam‐nos, desgastam‐nos, consomem‐nos.

O consumo predatório rodeia‐nos de ausência, o que desestabiliza a vida. As práticas rituais asseguram que não apenas lidemos amenamente com as outras pessoas, mas também com as coisas e estejamos em ressonância com elas: “Com a ajuda da missa, os sacerdotes aprendem a manejar serenamente as coisas: elevam suavemente o cálice e a hóstia, limpam pausadamente os vasos, viram as páginas do livro; e o resultado da bela relação com as coisas é a alegria que enche o coração.”