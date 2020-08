O São Luiz combate a pandemia com celebrações e artistas portugueses

Logo após o encerramentos dos teatros ditado pelas medidas de contenção da pandemia, a directora do São Luiz Teatro Municipal, Aida Tavares, ocupou dias em reuniões com colegas de outras salas do país. Em conjunto, pensaram soluções a adoptar para os espectáculos inevitavelmente adiados e pressionaram o Ministério da Cultura a viabilizar alterações legislativas que protegessem os artistas, aumentando a proporção do cachet a pagar antecipadamente. Passada essa primeira onda de choque e a respectiva resposta de emergência, as energias da equipa do teatro municipal lisboeta centraram-se então no complexo puzzle da temporada 2020/21, por forma a conseguir acomodar, já a partir de Setembro, os 21 espectáculos previstos para os últimos meses que acabaram reagendados. E uma regra emergiu logo: emagrecer a programação internacional, limitando-a apenas a uma criação do italiano Pippo Delbono – que, ainda assim, envolve também criadores portugueses –, privilegiando o apoio e o espaço concedido aos artistas nacionais.

Continuar a ler