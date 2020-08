Covid-19. Investigadores de Hong Kong anunciam primeiro caso de reinfecção por SARS-CoV-2

Uma equipa de investigadores de Hong Kong documentou, pela primeira vez, um caso confirmado de reinfecção pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 33 anos, que foi diagnosticado com uma segunda infecção mais de quatro meses depois de ter sido infectado pela primeira vez. Durante a primeira infecção, o homem teve apenas sintomas ligeiros de covid-19 e não terá tido qualquer sintoma após o segundo contágio.

“Um paciente jovem e aparentemente saudável teve um segundo caso de infecção por covid-19 que foi diagnosticado 4,5 meses após o primeiro episódio”, revelaram esta segunda-feira os investigadores da Universidade de Hong Kong em comunicado citado pelo diário britânico The New York Times.

O homem terá sido diagnosticado pela segunda vez, no início deste mês, após ter regressado de uma viagem a Espanha. Os investigadores sequenciaram o vírus que, segundo o diário britânico, revelou ser muito parecido com a estirpe que circulava na Europa em Julho e Agosto, apresentando, por outro lado, algumas diferenças comparativamente à estirpe com que o paciente foi infectado pela primeira vez.

“Os nossos resultados provam que a sua segunda infecção é causada por um novo vírus que ele adquiriu recentemente, em vez de uma disseminação viral prolongada”, afirmou Kelvin Kai-Wang To, microbiologista da Universidade de Hong Kong.

O anúncio, feito esta segunda-feira, sugere que a imunidade ao novo coronavírus pode durar apenas alguns meses em determinadas pessoas, o que poderá ter impacto ao nível do desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Foram já reportados vários casos de alegada reinfecção nos Estados Unidos e noutros países, mas nenhum deles tinha sido confirmado até agora, sendo que as pessoas que já foram infectadas pelo SARS-CoV-2 podem apresentar partículas virais durante algumas semanas — o que pode levar a resultados positivos mesmo que o vírus não esteja activo.

O estudo da equipa de investigadores da Universidade de Hong Kong, aceite para publicação pela revista científica Clinical Infectious Diseases, destaca ainda que as pessoas que recuperaram da covid-19 devem continuar a ter os mesmos cuidados, usar máscara e manter o distanciamento social de forma a evitarem uma segunda infecção.

“Muitos acreditam que os pacientes que recuperaram da covid-19 têm imunidade contra uma reinfecção porque a maioria desenvolveu uma resposta de anticorpos neutralizantes. No entanto, há provas de que alguns pacientes apresentam uma diminuição do nível de anticorpos alguns meses depois”, afirmaram os investigadores citados pela emissora pública RTHK.

“Os nossos resultados sugerem que o SARS-CoV-2 pode persistir na população humana global, como é o caso de outros coronavírus associados à constipação comum, mesmo que os pacientes tenham adquirido imunidade através de uma infecção natural”, sublinham os especialistas, acrescentando que, “uma vez que a imunidade pode ser de curta duração, a vacinação também deve ser tida em consideração para aqueles que já tiveram um episódio de infecção”.