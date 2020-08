Parque Natural do Alvão: a paisagem que não existe sem o homem

Olhando as encostas cobertas de pedras arredondadas, espalhadas por todo o lado, Henrique Pereira diz que estamos a entrar na zona do “clube do granito” e que muitas daquelas pedras parecem “esculpidas à mão” e atiradas para ali. “É como o quarto das crianças, com tudo espalhado. Tudo muito mal arrumadinho”, ironiza. Estamos a entrar no Parque Natural do Alvão (PNA), de que o engenheiro zootécnico foi director quando essa função ainda existia e onde assume agora a responsabilidade, do lado do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), de fazer a ponte com os municípios de Vila Real e Mondim de Bastos, no novo método de co-gestão do espaço. Fala sobre o parque natural mais pequeno do país como se fosse a palma das suas mãos, revelando fragilidades e especificidades que, de outro modo, passariam tristemente despercebidas.

Continuar a ler