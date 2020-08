Rio volta a criticar Festa do Avante!. PCP responde: “O ridículo não tem limites”

O líder do PSD, Rui Rio, continua contra a realização da Festa do Avante! que se vai realizar entre 4 e 6 de Setembro no Seixal. Numa publicação no Twitter feita durante a noite de sábado, o dirigente dos sociais-democratas comparou o evento do PCP — que deverá juntar 33 mil pessoas na Quinta da Atalaia — com a atitude mais cautelosa da Alemanha que está a testar os riscos associados a eventos públicos com espectáculos de duas mil pessoas.

“Nós cá em Portugal estamos muito à frente”, ironizou Rui Rio, no Twitter. “O PIB deles é 16 vezes maior do que o nosso e nós testamos com 16 vezes mais público. Nalguma coisa temos de ser maiores.”<_o3a_p>

O PCP respondeu na mesma rede social, classificando o discurso do dirigente do PSD como “ridículo”. “Rui Rio, para atacar o PCP e a sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo, recorre agora à comparação de um estádio em Leipzig na Alemanha com o espaço da Festa do Avante! que é cerca de oito vezes maior e ao ar livre”, lê-se numa publicação na conta oficial do PCP no Twitter. “O ridículo não tem limites.”

Na sexta-feira, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu que o partido está a trabalhar para “garantir com êxito” a realização da Festa do Avante!, tomando as medidas de protecção necessárias no contexto da pandemia da covid-19.

O espaço de 30 hectares das Quinta da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora (Seixal), vai proporcionar cerca de nove metros quadrados para cada visitante, no certame que decorre entre 4 e 6 de Setembro.

Os responsáveis do PCP têm dito que serão adoptadas medidas excepcionais, como a disponibilização de materiais de higienização, existência de novas regras de distanciamento físico nas diversas actividades e uso obrigatório de máscaras.