Autoridade marítima faz buscas para encontrar jovem desaparecido no Tejo

Um jovem desapareceu durante a tarde de domingo no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, quando ia a banhos, estando a Autoridade Marítima Nacional a coordenar as buscas.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido cerca das 17h, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

Foram empenhados nas buscas “uma embarcação da Polícia Marítima, uma mota de água da Capitania do Porto de Lisboa, uma equipa do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros da Amora, um helicóptero da Força Aérea e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Seixal”, avança o comunicado.

Por terra, foram também activados meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários do Seixal e da Polícia de Segurança Pública.