PS vai mexer na lei das ordens profissionais mas não toca nos poderes de fiscalização

O PS vai mexer na legislação sobre as ordens profissionais a partir de Setembro, mas a questão dos poderes de fiscalização das ordens deverá ficar de fora das alterações. Constança Urbano de Sousa, a deputada socialista que tem estado com este dossier, explica ao PÚBLICO que, durante o debate interno que tem existido no partido, não se colocaram dúvidas sobre as competências das ordens que podem “fiscalizar o exercício das profissões, mas não têm competências para auditar as entidades onde os profissionais inscritos nas ordens trabalham”. A polémica em torno a auditoria feita pela Ordem dos Médicos ao lar de Reguengos de Monsaraz deverá ficar fora do debate sobre as ordens.

