PAN vai propor a Costa que TAP ajude a pagar baixa de IRS

O PAN quer pôr fim à isenção que a TAP tem no imposto sobre os combustíveis para evitar o adiamento do alívio no IRS. Esta é a uma das propostas que o partido vai pôr em cima da mesa das negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE/2021) na reunião marcada com o Governo para a próxima sexta-feira.

Continuar a ler