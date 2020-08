Novo ano lectivo sem novas orientações pedagógicas

Neste momento, os professores, os alunos e os pais não sabem como será o próximo ano lectivo. Fala-se em medidas logísticas, mas não se fala - no caso de a modalidade ser mista ou só à distância - de procedimentos a ter em termos pedagógicos e dos recursos tecnológicos (e outros) que terão os professores e alunos. Estranhamente, não temos conhecimento de que haja uma equipa a estudar, aprofundadamente, métodos e recursos de pedagogia à distância. Onde estão os pedagogos da nova era? Não sabe o Governo que estas circunstâncias se poderão repetir noutra altura para além da que se aproxima? Não sabe o Governo que o ensino à distância é possível e com eficiência, se se estudarem medidas concretas a adoptar pelos professores, alunos e pais? Não sabe o Governo que o ano transacto não foi eficaz, porque não houve orientações claras, sustentadas e ponderadas, nas diferentes variáveis? Não sabe o Governo que o problema não é só logística; é acima de tudo uma conjunção entre pedagogia, recursos didácticos e comportamentos sociais? Não sabe o Governo que para esta análise é imprescindível um estudo progressista da pedagogia, articulando-a com as condições tecnológicas e socioeconómicas? Tem de haver investigação científica nesta área transversal, não se empurre o problema com a barriga... e consultem-se os alunos, os professores e os pais, mas, não com inquéritos inócuos e sim com estudos pragmáticos e realistas.

Neste aspecto, o governo não assumiu, claramente, a sua responsabilidade, demonstrando um alcance naïf em relação ao que é o ensino, a pedagogia e a aprendizagem.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Os privilégios do PCP

António Barreto na sua crónica de domingo passado escreveu: “outros acontecimentos recentes puseram em causa a democracia, sobretudo o receio dos democratas. Estes têm medo do Partido Comunista, que quer fazer uma festa em condições de privilégio, quando as actividades colectivas culturais, religiosas, recreativas, associativas e outras estão praticamente interditas!” … Ainda não encontrei um privilégio ao Partido Comunista como tem o signatário desta na comunicação social. Ao contrário dele, que tem uma página inteira, por semana, no PÚBLICO, o PCP quase não tem comentadores nos diversos órgão de comunicação social, com uma grande diferença, António Barreto representa-se a si próprio e certamente a alguns dos grandes interesses instalados, enquanto o Partido Comunista representa partes importantes do povo trabalhador. Sei que para este senhor o povo trabalhador são os grandes agrários como se viu na destruição da Reforma Agrária posteriormente ao 25 de Novembro. Além disso, o Partido Comunista fará tudo na Festa do Avante! em conformidade com a lei e o acompanhamento da Direcção-geral de Saúde ou será que as instituições publicas são a extensão do PCP? Afinal o que terá o PCP de mau, senão o ser contra os interesses dos poderosos que António Barreto representa?

Mário Pires Miguel, Reboleira