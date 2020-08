“O Governo não faz? Nós fazemos”

Neste bairro, até mortos saltaram dos túmulos, com a explosão. Chama-se Mar Mikhael, ou seja, São Miguel, o que quer dizer que estamos na parte oriental de Beirute, tradicionalmente cristã. Em concreto, numas ruas ao lado do porto onde nenhuma casa se safou intacta, e neste sábado vai uma azáfama imensa, com dezenas de voluntários, rapazes e raparigas, de capacete e máscara, a entrarem e saírem de prédios semidestruídos, entre andaimes, zumbidos, apitos e marteladas.

