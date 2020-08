Em conversas gravadas em segredo, irmã de Trump diz que Presidente é “cruel” e “não tem princípios”

A irmã mais velha de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, nunca falara contra o seu irmão ou sobre a sua presidência. Até agora, a única familiar directa a atacar o Presidente americano fora a sua sobrinha, Mary Trump, que publicou um livro em que classificava Donald como perigoso e inapto para liderar o país.

Nesse mesmo livro, Mary entrevistou Maryanne e os áudios das conversas, gravadas em 2018 e 2019, foram conhecidos este domingo, através do Washington Post. Também a Associated Press teve acesso às conversas.

Os ataques de Maryanne Trump Barry ao Presidente são duros e ríspidos. Maryanne acusa o irmão de ser “cruel” e “falso”, além de criticar fortemente a sua política anti-imigração.

“É a falsidade de tudo. É a falsidade e essa crueldade. Donald é cruel”, disse.

A irmã de Trump, de 83 anos, foi juíza num tribunal federal americano. Sobre o tratamento dado aos imigrantes que tentaram entrar nos Estados Unidos através da fronteira com o México, Maryanne criticou a decisão de separar crianças dos pais e de prender jovens em espaços fechados até à decisão do tribunal, que pode demorar bastante tempo.

Maryanne Barry disse à sua sobrinha que Donald “só quer apelar à sua base” de apoio eleitoral. “Ele não tem princípios. Nenhum. E a sua base, meu Deus, se fosses uma pessoa religiosa, quererias ajudar as pessoas. Não fazer isto”.

Noutro ponto, a irmã de Trump declarou: “O seu maldito tweet e as mentiras, meu Deus”.

“Estou a falar muito livremente, mas sabes isso. A mudança de histórias. A falta de preparação. A mentira (…)”, sublinhou a Maryanne Barry.

A antiga juíza chegou a criticar um juiz por não ter tratado um requerente de asilo com respeito e garantiu que o irmão não leu as suas opiniões sobre a actual política de imigração americana. “Ele não lê”, resumiu.

O Washington Post pediu comentários a Barry e à Casa Branca, sem sucesso.

Quinze horas de conversas

Em Julho, Mary Trump lançou um livro, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo), no qual também dizia que o Presidente americano pagou a alguém para fazer os exames por si. As conversas mostram agora que o testemunho de Maryanne Trump Barry foi essencial para essa conclusão, já que foi a irmã de Donald que relevou o sucedido.

“Ele andou em Fordham durante um ano e depois foi para a Universidade de Pensilvânia porque pediu a alguém para lhe fazer os exames. Até me lembro do nome [da pessoa]”, disse Maryanne.

Desde o lançamento do livro que Mary Trump foi questionada sobre a fonte de algumas de suas informações. Em nenhuma parte do livro diz que gravou conversas com a sua tia. No sábado, Mary Trump revelou que tinha gravado secretamente 15 horas de conversas cara a cara com Maryanne Barry.

“Mary percebeu que membros da sua família mentiram em depoimentos anteriores”, disse Chris Bastardi, porta-voz de Mary Trump, acrescentando que, “antecipando o litígio, achou prudente gravar as conversas para se proteger”.

As gravações surgiram apenas um dia depois do falecido Robert Trump, irmão de Maryanne e do Presidente, ter sido homenageado numa cerimónia na Casa Branca. Mais tarde, o Presidente desvalorizou o conteúdo das gravações.

“Todos os dias há mais alguma coisa, ninguém quer saber. Sinto falta do meu irmão e continuarei a trabalhar duro para o povo americano”, disse Donald Trump num comunicado. “Nem todos concordam, mas os resultados são óbvios. O nosso país em breve estará mais forte do que nunca.”

O Presidente sempre falou bem de sua irmã, sendo a primeira vez que um membro da família, fora Mary Trump, critica o chefe de Estado norte-americano.