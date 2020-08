O fotógrafo do quotidiano portuense que não deixava nada por dizer

Quando a equipa do Arquivo Municipal do Porto foi chamada a “salvar” o que restava do espólio de Guedes de Oliveira, encontrou uma “casa em derrocada” e um sem fim de material precioso “em muito mau estado de conservação”. Estávamos nos anos 90, mas Paula Cunha e Maria da Luz ainda recordam aqueles dias. “Quando os caixotes de madeira chegaram cá estavam num estado indescritível”, conta a arquivista Paula Cunha. “Tivemos de nos vestir com batas hospitalares e usar máscaras. Toda a gente se envolveu na limpeza inicial.” Algumas das placas de vidro estavam partidas e tiveram de ser refeitas, com minúcia e paciência infinitas, como se de puzzles se tratassem. Depois, foi preciso identificar todos os sítios e pessoas retratadas e, por fim, tornar o arquivo acessível ao público. O trabalho de dez anos de limpeza e restauro e dois de tratamento intelectual está terminado e traça o itinerário de uma viagem pelo Porto na viragem do século XIX.

