“Por cada criança que nasce, devia ser plantada uma árvore”. Esta app ecológica dá voz aos miúdos

A app Earth Speakr, criada no âmbito da presidência alemã do Conselho da União Europeia, dedicada à protecção climática, foi desenvolvida com a voz e as mensagens de nove crianças portuguesas.

A plataforma interactiva, financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, com o apoio do Instituto Goethe, convida as crianças dos Estados-membros da União Europeia, dos 7 aos 17 anos, a “falarem pelo planeta” e os adultos “a ouvirem o que eles têm a dizer”.

Criada pelo artista dinamarquês Olafur Eliasson, a viver em Berlim, a aplicação usa a realidade aumentada para colocar um rosto na natureza ou em objectos, desde uma árvore a uma garrafa de plástico.

Uma lâmpada vai mexendo os olhos, boca e nariz, deixando um apelo: “Todas as casas deviam ter painéis solares, assim consumíamos só energia renovável”. Uma planta avisa: “Por cada criança que nasce, devia ser plantada uma árvore”. São algumas das mensagens em português de nove crianças portuguesas de uma escola de Fátima, alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, que participaram no desenvolvimento do projecto, disponível desde o dia 1 de Julho.

“Contactaram-me para sugerir uma escola em Portugal. Sabia que o Colégio Sagrado Coração de Maria, em Fátima, está sempre aberto a projectos de colaboração. Ficaram muito interessados e aceitaram participar”, conta Soledade Rodrigues, da organização não-governamental alemã Europa-Union Deutschland.

A viver em Rheine, o convite surgiu fruto dos quase 25 anos de geminação que esta cidade da região da Renânia do Norte-Vestefália tem com Leiria, do qual já surgiram várias parcerias culturais. “Este projecto de protecção climática, devido ao seu carácter comum, diz respeito a todos e, como tal, reforça a nível local, regional e nacional o espírito europeu. Orgulho-me de ter criado a ponte com o meu país de origem, Portugal”, sublinhou Soledade Rodrigues.

Foto Uma das participações portuguesas na plataforma

Além de ouvir e poder partilhar as mensagens nas redes sociais, a Earth Speakr permite detectar as vozes e caras associadas a um determinado local através de um mapa virtual. “A Earth Speakr é para crianças e para que os adultos as ouçam e tornem a suas ideias reais”, refere um vídeo sobre o projecto.

Olafur Eliasson, que passou recentemente por Serralves, no Porto, com uma exposição, admite que, mais do que uma aplicação, a Earth Speakr é uma peça artística.

A aplicação está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia e é gratuita. Algumas mensagens serão transmitidas no Parlamento Europeu em Bruxelas e em Estrasburgo.