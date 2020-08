Pol Espargaró: “Não tinha ideia de onde estava o Oliveira”

A semana que passou não foi propriamente de harmonia nos bastidores da KTM. O incidente registado no Grande Prémio da Áustria, que ditou o abandono de Miguel Oliveira e de Pol Espargaró, contribuiu para uma troca de comentários relativamente azeda entre os pilotos. Mas se há mal-estar na equipa austríaca, não se estendeu abertamente às conferências de imprensa deste domingo.

Espargaró, um dos dois nomes da equipa de fábrica da KTM, mostrou-se satisfeito com a performance da moto ao longo do fim-de-semana e explicou como viveu o momento da ultrapassagem decisiva na corrida, já na última curva.

“Eu queria bloquear o Jack [Miller] na derradeira curva, mas ele tem mais velocidade de ponta. Saí muito largo e o Miguel aproveitou a manobra para ganhar”, começou por detalhar o espanhol. “Não tinha sequer ideia de onde estava o Oliveira, sabia que havia uma KTM, mas não sabia que estava tão próxima. Ele aguentou muito bem, mais do que bem”, reconheceu.

Não houve elogios taxativos à prestação do português, é certo, mas não era difícil de prever que assim fosse. Adversários em pista, os dois pilotos acabaram por discordar quando fizeram uma reflexão sobre o que correu mal no passado fim-de-semana, na primeira corrida em solo austríaco.

“Não quero atacar ninguém, não quero atacar o Pol, mas penso que se deixa levar muito pelas emoções. Infelizmente, nem todos nascem com a mesma inteligência. Por vezes, é complicado ter isso durante a corrida. Quando estamos na mota, estamos a competir, temos muita adrenalina, mas, em simultâneo, temos de gerir o que pensamos. Não é algo que que seja dado a toda a gente”, atirou Miguel Oliveira, em declarações ao Canal +.

O desagrado do português, mais uma vez forçado a abandonar uma corrida nesta época, prendia-se com o facto de Espargaró ter acabado por fechar a curva muito cedo quando tentava ultrapassá-lo por dentro, provocando uma colisão que comprometeu a corrida dos dois. Dias depois, Pol Espargaró respondeu também num tom mais ríspido.

“Já estive nessa situação [ser atirado ao chão por adversários] muitas vezes, mas nunca faltei ao respeito aos meus companheiros. Ainda por cima, nem sequer pediu desculpa”, lamentou o espanhol, mostrando-se “chocado” com a reacção do colega e considerando que as declarações do piloto português “foram uma enorme falta de respeito”.

Talvez por isso tenha passado ao lado da prestação de Oliveira neste domingo, em Spielberg, preferindo centrar as atenções na primeira metade da corrida, até à bandeira vermelha provocada pelo despiste de Maverick Viñales. “A vitória não pertencia a nenhum de nós os três. Na primeira corrida, Joan Mir foi muito superior e merecia a vitória, sem dúvida. É uma pena para ele”.