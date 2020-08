Bayern procura o trajecto perfeito, Paris Saint-Germain a consagração europeia

Um ano, um mês e 29 dias depois de o Estádio Fadil Vokrri, no Kosovo, ter recebido os dois primeiros jogos da ronda preliminar da Liga dos Campeões 2019-20, a mais longa e atípica edição da prova ficará concluída esta noite em Lisboa (20h, Eleven). Frente a frente, no Estádio da Luz, vão estar dois clubes que iniciaram a temporada com o objectivo assumido de vencer a mais importante competição de clubes da UEFA, mas com projectos distintos.

Continuar a ler