Bayern Munique conquista Champions com pleno de vitórias

Bundesliga, Taça da Alemanha e agora Liga dos Campeões. Uma época inesquecível para o Bayern Munique, que já tinha conseguido um “triplete” com Jupp Heynckes, mas que nunca tinha feito uma campanha europeia, de fio a pavio, só com vitórias. Neste domingo, no Estádio da Luz, tornou-se na primeira equipa a atingir esse objectivo, ao bater o PSG, na final, por 1-0.

Foi um jogo com menos golos do que poderia supor-se, tendo em conta o pendor ofensivo das duas equipas, mas muito por culpa dos guarda-redes e de falta de acerto no momento da finalização. De parte a parte.

Lewandowski, que termina esta edição da Champions com 15 golos, esteve duas vezes perto de marcar no primeiro tempo: num movimento à meia-volta acertou no poste, num cabeceamento à queima-roupa acertou em Keylor Navas.

Mas o PSG também esteve várias vezes perto de marcar antes do intervalo, com Manuel Neuer em destaque a baliza alemã. Neymar, Di María e Mbappé, quase a fechar o primeiro tempo, desperdiçaram as ocasiões mais soberanas.

No segundo tempo, a toada de equilíbrio manteve-se, com os franceses a provocarem mais perigo em ataques rápidos, mas o golo surgiu pela novidade no “onze” do Bayern para a final. Coman, que deixou Perisic no banco, concluiu uma tremenda jogada colectiva dos alemães com um cabeceamento certeiro, ao segundo poste (59').

O PSG não baixou os braços e Di María inventou duas assistências que nem Marquinhos, nem Mbappé conseguiram aproveitar. E apesar dos raides individuais de Neymar e das arrancadas do antigo avançado do Mónaco, o Bayern fechou bem o corredor central e foi controlando as movimentações do adversário.

Aos 90+2’, um lance de perigo na área francesa rapidamente se transformou numa transição igualmente perigosa do PSG e Neymar levou Thomas Tuchel a pôr as mãos na cabeça, com um remate que passou perto do poste. Não era, definitivamente, uma noite para os franceses marcarem. E não foi, por isso, a noite em que o milionário Paris Saint-Germain ganhou a prova milionária pela primeira vez.