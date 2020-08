Investigação a três acidentes com helicópteros Kamov por concluir há vários anos

A investigação às causas de um acidente e de dois incidentes que envolveram dois helicópteros Kamov do Estado estão há vários anos por concluir devido à falta de verbas para pagar as peritagens aos motores, cuja falha esteve na origem das ocorrências. Quem o admite é o actual director do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o organismo responsável por fazer essas análises, numa resposta escrita enviada ao PÚBLICO.

