Covid-19. Mais duas mortes, 241 infectados e 179 recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais duas mortes e 241 casos de infecção, o que representa um aumento de 0,43%. No total, o país contabiliza 1794 óbitos e 55.452 infecções desde o início da pandemia.

Os dados divulgados pela DGS este sábado revelam ainda que 127 novos casos (52,7%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na mesma região, registaram-se as duas vítimas mortais.

Recuperaram da doença mais 179 pessoas relativamente ao dia anterior, elevando o total para 40.651. À data, estão activos 13.006 casos (mais 60 do que na sexta-feira), número obtido depois de se subtrair o número de recuperados e de mortes ao total de infecções.

Estão internadas 316 pessoas (menos cinco do que na sexta-feira), das quais 42 em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que no dia anterior).

A faixa etária mais afectada em termos de mortes é a das pessoas com mais de 80 anos, sendo que 1199 vítimas mortais identificadas até este sábado pertenciam a este grupo de risco (o que corresponde a 66,8% do número total de óbitos).

A zona do país mais afectada pela pandemia continua a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem o maior número acumulado de casos (28.706). Segue-se o Norte, com 19.860 casos (mais 67 do que no domingo); o Centro, com 4648 casos; o Algarve, com 1014 casos; e o Alentejo com 885 casos. Os Açores contabilizam 199 casos de infecção e a Madeira registou até agora 140.

Apesar de um menor número total de casos, o Norte é a região com maior número de mortos com covid-19: um total de 842 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até esta segunda-feira 645 óbitos.