A teia socialista de Reguengos: triste retrato do país

A tragédia de Reguengos de Monsaraz e o relatório tétrico da Ordem dos Médicos sobre o surto no lar levou a que acontecesse o que quase nunca acontece: jornalistas de grandes meios de comunicação social, sem ligações à cidade, foram ao local ver o que se passava. E o que descobriram é simultaneamente assustador e típico de dezenas e dezenas de municípios espalhados por esse país fora: o presidente da câmara é, na prática, um senhor feudal. Ele tem nas suas mãos o circuito do dinheiro, dos empregos, da publicidade, das licenças, e até do associativismo local; e a rede partidária – neste caso, do PS, agravada pelo domínio do Estado central, mas noutros casos do PSD ou do PCP – vai ocupando todos os lugares disponíveis, até sufocar qualquer réstia de independência e espírito crítico.

