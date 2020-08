Gaia vai ter depósitos para beatas porque Tatiana não as quer ver no chão

Tatiana Pereira já vira imagens de depósitos para beatas de cigarros a circular na Internet e a ideia tinha-lhe interessado. A estagiar na Junta de Freguesia de Avintes, na organização de eventos, a jovem de 21 anos, licenciada em Comunicação Empresarial, começou a pensar seriamente em sugerir a sua criação para a Festa da Broa, um evento gastronómico na vila que, diz, junta “muita gente e poluição”.

Estes depósitos destinavam-se à recolha das pontas de cigarros, apresentando “perguntas apelativas” com duas opções de resposta — o voto era feito através da deposição da beata. A primeira vez que Tatiana entrou em contacto com estas estruturas foi através de publicações de fotografias no Reino Unido. A pergunta disponibilizada era: “Who is the best player in the world?”. Surgiam duas possibilidades de resposta: “Ronaldo” ou “Messi”.

Mais tarde, Tatiana viria a descobrir que os chamados Eco Pontas (integrados no projecto de redução e valorização de resíduos​ EcoPontas & PapaChicletes) eram já uma realidade promovida pela cidade de Guimarães que se tinha estendido a Santarém, Funchal, Celorico de Basto, Cascais, Estarreja, Loulé, Marco de Canaveses, Viseu, Torres Vedras, Barreiro, Angra do Heroísmo, Albergaria-a-Velha e Vizela. “Não sou fumadora, mas incomoda-me ver plástico e beatas no chão”, revela a jovem numa conversa telefónica com o P3.

Foto Eco Pontas, em Guimarães Paulo Pimenta

Estava prestes a propor a ideia para a freguesia de Avintes quando, durante o seu estágio, assistiu a um evento sobre o Gaia Orçamento Participativo Jovem 2020 (​ GOP+Jovem 2020), projecto que visa valorizar a “democracia participativa” através do “envolvimento dos jovens no processo de decisão e definição das políticas públicas”, em articulação com o Plano Municipal da Juventude de Gaia. E os seus planos mudaram. “Atirei-me de cabeça”, conta Tatiana, que acabou por apresentar uma proposta, na esperança de que estes cinzeiros interactivos se disseminassem por todo o município de Gaia.

Gaia #100Beatas tornou-se, de facto, um dos projectos vencedores do GOP+Jovem 2020 na área do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E é aprovado quase um ano depois da entrada em vigor da “lei das beatas”, que desde 4 de Setembro de 2019 prevê o pagamento de multas que vão dos 25 aos 250 euros para quem atirar beatas para a via pública, à semelhança do que já acontecia em países como Reino Unido, Austrália, Canadá, Espanha e França. Não é um projecto original, e Tatiana é a primeira a dizê-lo. “Estes Eco Pontas já existem noutras cidades, noutros países. A minha ideia era pegar no conceito e implementá-lo em Gaia”, explica.

Porém, Tatiana, que se prepara para ingressar no mestrado em Assessoria de Administração, quer que as perguntas dos equipamentos de Gaia tenham um tema específico: “perguntas ligadas às freguesias”. Para além da implementação destas estruturas, as juntas de freguesia e a autarquia vão distribuir “cinzeiros portáteis para incentivar o correcto descarte” das beatas.

Os projectos que venceram o GOP+Jovem 2020 deste ano serão inseridos no orçamento municipal para 2021 e também então verão a luz do dia. Gaia #100Beatas conta com um orçamento de 40 mil euros, tendo obtido 254 votos por parte dos jovens de Gaia, entre os 13 e 30 anos, com ligação comprovada ao concelho. Foi o projecto mais votado na área do Meio Ambiente e da Sustentabilidade.

