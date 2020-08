Reflexão para 2050

É impossível fazer uma previsão do estado do mundo e da sociedade para 2050. A inovação tecnológica corre a um ritmo exponencial, o que indica que, possivelmente, a inteligência artificial irá superar a humana. Se assim for, serão desnecessários programadores de C++ e não será necessário aprender idiomas estrangeiros, pois certamente alguma aplicação irá realizar traduções a tempo real. Assim sendo, que conselhos iremos dar às gerações futuras para conseguirem ser bem-sucedidas daqui a trinta anos? Contudo, podemos começar por nos preocupar com o nosso planeta, com a nossa casa. Vários estudos indicam que daqui a três décadas haverá o triplo de plástico no oceano comparado com a actualidade. O jornal PÚBLICO do dia 19 alertou-nos que o Atlântico pode ter, pelo menos, dez vezes mais plástico do que pensava inicialmente. A sociedade de hoje tem de ser mais responsável no uso e na reciclagem do plástico se pretende deixar um planeta habitável para as futuras gerações. Não deixemos que o Planeta Azul se transforme num gigante Ecoponto Amarelo.

Fábio Cravinho Coutinho, São Silvestre

Membros do Governo, e não só, falem menos

Parece inconveniente e totalmente desnecessário a presença permanente dos membros do Governo sempre a querer falar, falar, a aparecer e a dar entrevistas, mesmo sem haver razão para o fazer. Não é essa a sua função! Só se e quando for “mesmo” indispensável para informar o país, de tudo o que nós temos e devemos saber sobre a governação. Os tempos em que vivemos são de desmesurada mediatização e só quem sabe lidar com isso o pode fazer e todos os demais têm que conter-se.

Não se fica para a História por falar e aparecer muito, basta olhar para quem já fez parte de um Governo e já está totalmente esquecido. Dar entrevistas, só porque outros o fazem, talvez seja de evitar para não resultar mal, como por demasiadas vezes vem a acontecer.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Censura

Vivo na cidade da Póvoa de Varzim. Até hoje, não sei quantas pessoas morreram no concelho poveiro devido à covid-19. O que leva o poder político a esconder esses números? A censura voltou, cobrindo-se com o manto de evitar o pânico? Não quero saber quem morreu, mas quantos. O Governo não divulga o número de mortes por falta de tratamento médico, devido ao centralizar de meios no combate ao vírus. A covid-19 serve para encobrir muitas situações duvidosas. Vivemos numa sociedade onde as plataformas de informação multiplicam-se. Sobre isto, Marcelo Rebelo de Sousa não se manifesta. Se fosse convidado para comer uma rabanada poveira no Pérola do Mercado, vinha de malas aviadas de Lisboa. Divulguem os números. Ou a censura voltou?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim