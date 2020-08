Homenagem aos nossos mergulhadores do Bugio ao Alvor

Numa madrugada pavorosa do inverno de 1856, a escuna inglesa Pimrose, com uma carga de bacalhau da Terra Nova, encalhou no Bugio e partiu-se. De Paço de Arcos saiu uma falua sob o comando do patrão Joaquim Lopes, um velho, então, pois com 56 anos. Patrão: mestre, salvador e protetor dos náufragos. Mas a falua revelou-se incapaz de chegar perto do barco naufragado.

