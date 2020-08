A América que marcha pela igualdade

Nunca a América apareceu, na figura burlesca de Donald Trump, tão isolada e obscurantista. Uma nação impotente perante a tragédia da pandemia que a devasta e deixa milhões sem emprego, sem seguro de saúde e sem casa. A ausência de empatia para com as vítimas da tragédia, daquela “bondade extremamente dolorosa” de que fala Clarice Lispector, no conto Amor, fez de Trump um horrendo Presidente, parafraseando Milton Hatoum.

