No Longevity as férias estão focadas na saúde

O edifício é novo – abriu há um ano, mas foi inaugurado recentemente por António Costa –, tem formas redondas e está rodeado de altas palmeiras, ruas calcetadas e com muito verde. As letras finas a cinzento impressas nos vidros das janelas identificam-no: Longevity – Health and Wellness Hotel. Estamos no Alvor. Lá dentro, o espaço é amplo, o mobiliário confortável, com sofás onde menos se espera. Depois das boas-vindas, o primeiro espaço que conhecemos é o do spa e clínica, no rés-do-chão; e depois o restaurante, no 3.º andar. A proposta é, durante dois dias, frequentar sobretudo estes dois lugares porque o convite é para que se saia mais saudável e com alguns hábitos diferentes ou, pelo menos, com conhecimento de novas formas de estar.

A enfermeira Ana Pinto conta uma história que resume o conceito do Longevity. “Tivemos aqui um cliente uma semana e na semana seguinte veio uma senhora. Percebi que vinham da mesma cidade francesa e comentei. A senhora respondeu-me: ‘Era o meu marido. Quando chegou a casa quis mudar tudo na nossa despensa e comprar só coisas saudáveis!’” Portanto, é este o risco de quem chega e prova os pratos da autoria do chef Tomé Cardoso, feitos em coordenação com a nutricionista Ana Rita Ferro. Há uma sobremesa de bolo de banana com frutas frescas e gelado de lima que não se pode mesmo perder.

Frente ao restaurante fica a piscina infinita com vista sobre a baía do Alvor. Atrás, as palmeiras não escondem as oliveiras, medronheiros e figueiras, assim como algumas casas abandonadas e, ao fundo, a serra de Monchique. O pequeno-almoço é igual para todos: pães diversos, compotas caseiras, iogurte natural, granola, pudim de chia, além da possibilidade de pedir ovos ou uma sugestão do chef.

Tratamentos de dois a 28 dias

Tal como o nome indica, este é um hotel diferente com uma filosofia virada para a saúde e o bem-estar. “Uma clínica”, resume Sofia Gouveia, directora-geral de operações. Por isso, tudo começa com análises clínicas, medição da tensão, peso e altura, assim como outras que revelam, por exemplo, a percentagem de metais pesados no nosso corpo. É ainda feita uma avaliação aos músculos e coluna vertebral pelo fisioterapeuta e osteopata Ricardo Rosa que revela como o nosso corpo vai assumindo posturas erradas. Por essa razão, sentimos dores que, recorrendo à osteopatia, o especialista procura minimizar.

Finda a bateria de exames é tempo de a médica Joana Santos – especialista em medicina integrativa, que combina a medicina convencional com a alimentação e o bem-estar – explicar os resultados e definir o tratamento. O objectivo é prevenir e não propriamente tratar doenças, embora essas possam ser ali acompanhadas, uma vez que o projecto foi gerado a partir de uma parceria entre o Grupo HPA Saúde e a Longevity Wellness Worldwide. Ao todo existem 20 programas, de duas, cinco, sete ou até 28 noites. Por exemplo, o preço para um programa de cinco noites ronda os 3000 euros.

O que fazer? O Longevity tem um circuito de águas; sala de flutuação; salas de spa individuais e duplas; sauna com aromaterapia; hammam com cromoterapia e aromaterapia; sala de sal com infusão de sal dos Himalaias (haloterapia que ajuda a melhorar o sistema respiratório); um ginásio que é preciso reservar em tempos de covid-19 e salas de tratamentos de desintoxicação, relaxamento e nutrição. Para quem quer desintoxicar ou emagrecer existe uma consulta de nutrição e propostas como a Iyashi Dome que permite, em sessões de meia hora, queimar até 600kcal através de raios infravermelhos, o que possibilita a desintoxicação de toxinas e metais pesados; a hidroterapia do cólon, que ajuda a alcançar uma "óptima função intestinal"; a crioterapia que permite eliminar gordura localizada. Para optimizar a quantidade de oxigénio no corpo há uma sauna de ozono e para revitalizar a sugestão é a sala Ghassoul onde uma combinação de argila, minerais e vapor de ervas ajudam a suavizar a pele, mas também a desintoxicar o corpo.

Depois, o convite é para comer alimentos confeccionados de maneira saudável — podem ser receitadas dietas líquidas —; e relaxar, recorrendo a tratamentos de spa; massagens onde se pode incluir a drenagem linfática; terapias como a feita recorrendo a taças tibetanas ou aulas de ioga junto à piscina. Quem chega ao Longevity procura tratamentos de desintoxicação e emagrecimento, informa Sofia Gouveia. Mas também de beleza e rejuvenescimento​, refere Joana Santos. Ali podem ser feitos tratamentos estéticos, do peeling ao botox, do transplante capilar à cirurgia plástica. Os produtos dos laboratórios Fillmed foram os escolhidos, acrescenta a médica.

O Longevity é um cinco estrelas e insere-se na área do turismo de saúde, continua Sofia Gouveia, com um “ambiente de spa, equipa altamente profissional e focada na excelência do serviço, equipamentos com tecnologia de ponta e serviços abrangentes capazes de servir um mercado mundial crescente de pessoas que, saudáveis, com desequilíbrios, em pré-doença ou com doença, procuram soluções integradas para reparar, regenerar, preservar e/ou promover o seu estado de saúde, bem-estar e beleza”.

O Ímpar experimentou alguns tratamentos e esteve alojado a convite do ​Fillmed Laboratoires e do Longevity Health & Wellness Hotel

