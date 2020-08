Regresso às termas: passear as águas, da montanha à planície

A água bebia-se de diferentes nascentes. Penedo, Rebordechão, Rio e Estrada. E entre cada uma delas havia “ordem” para caminhar. “Passear as águas” era a expressão usada nestes 20 hectares de parque florestal, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, Trás-os-Montes. Estamos nas termas de Pedras Salgadas, num passeio não só pelas águas, como por épocas (há um museu dedicado ao lugar e à marca de água gaseificada mais conhecida dos portugueses), pela floresta (onde existem as famosas casas nas árvores para ecoturismo) e pela arquitectura – retocada há dez anos por Álvaro Siza Vieira. Comecemos por aqui, já que o trabalho do arquitecto reflecte, em boa parte, a transformação de mentalidades no mundo termal.

