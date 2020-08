Saída da “lista negra” do Reino Unido teve efeito imediato nas reservas turísticas no Algarve

Os turistas britânicos que visitam Portugal estão, desde as 4h deste sábado, dispensados de cumprir quarentena no regresso ao Reino Unido. A decisão, conhecida na quinta-feira, provocou aumentos positivos imediatos nas reservas e alimenta esperanças no sector para os meses de Setembro e Outubro.

Sem revelar números, o presidente da Região Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, diz que os efeitos da decisão superaram “as expectativas”. “Logo nas primeiras horas, teve um efeito muito expressivo ao nível da reactivação de reservas que estavam canceladas ou adiadas pelos clientes. Foi logo nas primeiras horas, o que significa que os britânicos tinham a expectativa de vir para o Algarve assim que fosse retirada a necessidade de quarentena”, diz ao PÚBLICO.

A esses turistas somam-se “novas reservas” de britânicos que tinham optado por destinos de férias como Espanha, incluída em Julho na lista dos países que obrigam a quarentena no regresso ao Reino Unido e que tem visto os números da covid-19 dispararem, e Croácia, que na quinta-feira foi adicionada àquela “lista negra”. O Reino Unido é o principal emissor de turistas para Portugal, representando cerca de 20% do total em 2019.

Para Elidérico Viegas, presidente da Assembleia Geral da RTA e da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o Verão está perdido – disse-o ao PÚBLICO a 7 de Agosto, repete-o agora. “Temos, de facto, um aumento da procura, mas ainda é preciso aguardar algum tempo para saber o verdadeiro impacto, sobretudo nos meses de Setembro e Outubro, atendendo a que muitas pessoas que pensavam fazer férias na região terão optado por outros destinos” devido aos receios de que a quarentena obrigatória se mantivesse.

A inclusão de Portugal na “lista negra” do Reino Unido no início da época alta foi um duro golpe nas expectativas do turismo. “Há quatro meses que não temos turistas britânicos”, sobram “dois meses”, resume Elidérico Viegas. “[A decisão britânica] não salva o ano, como já ouvi dizer.”

A época alta do golfe, que começa no final de Setembro, é olhada com expectativa porque o turismo associado a este desporto “é muito importante” para a economia algarvia, refere Viegas. O Turismo do Algarve tem campanhas publicitárias no Reino Unido para reforçar a ideia de que esta região é um “destino seguro”, diz João Fernandes.

“Janela de oportunidade”

O fim da quarentena obrigatória abre uma “janela de oportunidade”, mas é preciso manter a tendência de melhoria nos indicadores da pandemia, avisa o presidente da RTA, que acredita que Portugal sai beneficiado por ter sido “transparente e consistente na forma de monitorizar a curva epidemiológica. Olhando em perspectiva, percebemos que Portugal tem alguma previsibilidade ao nível do comportamento da curva epidemiológica. E esse comportamento ao nível dos novos infectados tem vindo a descer. Dos 15 estados que tinham restrições de viagens para Portugal, muitos deles já as retiraram todas ou parcialmente.”

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) atribuiu a decisão do Reino Unido ao “intenso trabalho bilateral realizado, quer ao nível político, quer ao nível técnico”, que terá permitido “que toda a informação relativa à situação e evolução epidemiológica portuguesa tenha sido tempestivamente transmitida ao Reino Unido”.

“Esta decisão é muito importante na medida em que permitirá repor a habitual mobilidade de pessoas entre Portugal e o Reino Unido, qualquer que seja o motivo das deslocações: turismo, exercício de actividades profissionais, motivos familiares, realização de estudos, intercâmbio académico ou outras”, escreveu o MNE em comunicado.

A decisão do Governo britânico – uma “grande notícia”, classificou o Presidente da República – surgiu depois de Portugal lhe ter enviado um relatório sobre a situação epidemiológica no país, segundo os critérios utilizados pelo Reino Unido para decidir que países ficam sujeitos a medidas de restrição.