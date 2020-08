Benfica apura-se para a final da UEFA Youth League

O Benfica alcançou neste sábado, pela terceira vez na sua história (depois de 2014 e 2017), a presença na final da UEFA Youth League, ao derrotar o Ajax, nas meias-finais da competição, por 3-0, em Nyon.

Um golo de Tiago Araújo (42’), com um remate forte e colocado à entrada da área, deixou a equipa portuguesa em vantagem ao intervalo. A confirmação do triunfo chegaria no derradeiro quarto de hora do encontro, altura em que Umaro Embaló (75') e Tiago Dantas (79'), de penálti, elevaram o marcador para 3-0.

Desta forma, os “encarnados” aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, entre Salzburgo e Real Madrid, para ficarem a conhecer o adversário da final, que será disputada na terça-feira, às 17h, novamente em Nyon, na Suíça.

A equipa que se impuser na final, recorde-se, sucederá ao FC Porto como campeão europeia, depois de os “dragões” terem derrotado, no encontro decisivo da temporada passada, os ingleses do Chelsea, por 3-1.