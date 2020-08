Auriol Dongmo vence e Tsanko Arnaudov brilham no peso em Thum

A recordista nacional Auriol Dongmo, do Sporting, venceu neste sábado o concurso do lançamento do peso do meeting de Thum, na Alemanha, enquanto Tsanko Arnaudov, do Benfica, foi segundo classificado no concurso masculino.

Auriol Dongmo, de 30 anos, nascida nos Camarões e naturalizada portuguesa em Outubro de 2019, é a recordista nacional com a marca de 19,53 metros e venceu com o registo de 18,85 metros. A segunda classificada foi a sueca Fanny Roos (18,27 metros).

O lançador Tsanko Arnaudov, de 28 anos, nascido na Bulgária e naturalizado português em 2010, igualmente campeão nacional do lançamento do peso, com a marca de 21,56 metros, terminou na segunda posição a prova masculina.

O atleta que representa o Benfica alcançou a marca de 20,38 metros, sendo apenas ultrapassado pelo campeão mundial de 2011 e 2013, o alemão David Storl, que lançou a 20,80 metros.

Mas não foi só o sector dos lançamentos que esteve em evidência, já que a saltadora Ana Oliveira, do GA Fátima, venceu o triplo salto, com um recorde pessoal de 13,58 metros, durante uma prova promovida pela federação espanhola de atletismo, em Granada.

Estes resultados juntam-se ao do velocista Frederico Curvelo, do Benfica, que, na sexta-feira, venceu a prova dos 100 metros do meeting de Ourense, com a marca de 10,62 segundos.

O atletismo adaptado também esteve em evidência no meeting de Cracóvia, na Polónia, com Miguel Monteiro (F40) a vencer a prova de lançamento do peso, com a marca de 10,46 metros, e Cristiano Pereira (T20) a terminar em segundo os 1.500 metros, com 4m06,53s minutos, atrás do polaco Daniel Pek (4m05,99s).