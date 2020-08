Ex-guitarrista dos Red Hot Chili Peppers Jack Sherman morreu aos 64 anos

O ex-guitarrista da banda de rock californiana Red Hot Chili Peppers Jack Sherman morreu na quinta-feira aos 64 anos, anunciou este sábado o grupo no Twitter. “A família Red Hot Chili Peppers deseja ao Jack Sherman uma agradável viagem para o outro mundo. Ele era uma pessoa única e agradecemos-lhe por todos os momentos bons, maus e normais. Paz no momento da partida”, escreveu a banda. A causa da morte não foi revelada.

Sherman juntou-se ao grupo em 1983, com quem gravou o primeiro álbum, o homónimo Red Hot Chili Peppers, editado em 1984, e escreveu várias das canções do segundo disco, Freaky Styley, antes de sair em 1985. Uma última colaboração com o grupo de Blood Sugar Sex Magik e Californication aconteceria na gravação das faixas Good time boys e Higher ground, de Mother’s Milk, que, lançado em 1989, foi o primeiro álbum a incluir o guitarrista John Frusciante.

Sherman trabalhou com Bob Dylan no disco Knocked Out Loaded, de 1986, e em várias obras de George Clinton, mítico líder dos Parliament e dos Funkadelic que inspirou os Red Hot Chili Peppers no início da carreira e com quem a banda de Anthony Kiedis e Flea colaborou em Freaky Styley.