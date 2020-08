Contrarrevolução: Vilafrancada e Abrilada

200 anos da Revolução Liberal

Depois da proclamação no Porto e na consagração em Lisboa, o Liberalismo de 1820 começa a acumular dissidências e a sofrer pressões da oposição que culminam na Vilafracada apenas três anos depois. A contrarevolução fez emergir as facções do absolutismo que persistiam no país. Mas é também consequência da ameaça da Europa conservadora da Santa Aliança.