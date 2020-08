David Quammen: “Este é o vírus-pesadelo, o mais subtil que já enfrentámos”

A capacidade do novo coronavírus se escapulir às fronteiras, de se transmitir através da proximidade de uma conversa ou de contagiar através de pessoas sem sintomas faz com que o escritor de divulgação científica David Quammen acredite que este é um vírus bem mais sorrateiro do que outros que segue há décadas. Mas outros virão, e há que preparar-se para os combater – sobretudo através da prevenção.