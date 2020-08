Seis pessoas resgatadas com vida do mar e um surfista procurado no Grande Porto

Seis pessoas em pré-afogamento no mar foram resgatadas esta sexta-feira com vida em Vila do Conde, distrito do Porto. Em Vila Nova de Gaia, no mesmo distrito, estão a fazer-se buscas para encontrar um surfista dado como desaparecido.

Fonte dos Bombeiros disse que as pessoas resgatadas do mar em Vila do Conde, junto à praia de Mindelo, eram três banhistas e outros tantos nadadores-salvadores, que os tentaram salvar.

O alerta para o caso foi dado às 12h31 e para o local foram enviados 14 operacionais, apoiados por sete viaturas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Todas as pessoas resgatadas foram de imediato assistidas no local e cerca das 13h30 ponderava-se ainda o encaminhamento de três delas para o hospital.

No concelho de Vila Nova de Gaia, concretamente na zona da Aguda, um popular alertou as autoridades, cerca das 11h40, para o possível afogamento de um surfista, tendo sido accionados os meios de salvamento, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

“Continuam as operações no local”, disse fonte dos Bombeiros da Aguda, que falava à agência Lusa pelas 13h35.