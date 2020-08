Radares vão medir velocidade média até 2021 em 20 locais do país

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai iniciar o processo de compra de 30 radares, ainda este ano. Destes, dez irão medir a velocidade média a que os veículos andam num certo troço de estrada, avança o Jornal de Notícias (JN) esta sexta-feira. O presidente da ANSR, Rui Ribeiro, admitiu que os primeiros radares possam estar a funcionar no final de 2021.

Segundo os peritos em segurança rodoviária ouvidos pelo JN, os radares que medem a velocidade média são uma forma significativa de combater o excesso de velocidade.

Como o PÚBLICO noticiou, o Ministério da Administração Interna anunciou, no final de Julho, a ampliação dos locais de controlo de velocidade do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (Sincro), gerido pela ANSR. A medida prevê um investimento de 8,5 milhões de euros para a instalação de 50 novos postos de controlo de velocidade ao Sincro até 2024, onde estarão incluídos os 30 novos radares.

Vão passar a existir, assim, 110 locais de fiscalização a nível nacional (os 50 novos pontos de controlo juntam-se a 50 instalados em 2016/2017 e outros dez no ano passado).

Até ao momento, os radares presentes no país medem a velocidade instantânea do veículo, ou seja, velocidade no preciso momento em que passa pelo radar. Contudo, estes radares não conseguem verificar se um condutor travou imediatamente antes do radar e voltou a acelerar no momento seguinte. Os novos aparelhos vão actuar nestas situações.

Os dez radares estarão em rotatividade entre 20 locais, um dos quais a Recta do Cabo, em Vila Franca de Xira (Lisboa). Desta forma o condutor não saberá qual o local que tem o radar activo, mas será avisado por um novo sinal de trânsito: o H24, que indica a aproximação de uma zona de velocidade média controlada.

Entre os outros locais onde serão postos estes radares encontram-se: Palmela (EN5), Sintra (IC19), Sertã (IC8), Bom Sucesso (EN109), Penafiel (EN106) e Vila Verde (EN101).

Em relação às coimas, o JN indica que o sistema será semelhante ao actualmente em vigor.