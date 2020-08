Escolas do 1.º ciclo têm de continuar a funcionar a “tempo inteiro”

Colocar os alunos do 1.º ciclo com aulas só de manhã ou só à tarde é uma alternativa que as escolas só deverão considerar “em casos muito excepcionais, devidamente justificados e desde que exista acordo entre todas as partes”, o que inclui os pais. O esclarecimento é dado pelo Ministério da Educação (ME) em respostas ao PÚBLICO. O ME especifica ainda a este respeito que “apenas nos casos em que existam mais turmas do que salas de aulas” será autorizada a organização por turnos.

