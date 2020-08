Dia da Sobrecarga do Planeta é este sábado. E há um plano para acabar com ela

O dia em que o planeta utilizou todos os recursos naturais que a Terra podia renovar para este ano assinala-se este sábado, três semanas mais tarde do que aconteceu no ano passado, mas a aparente boa notícia não é assim tão positiva, porque o que provocou esta mudança foi a pandemia e não qualquer mudança estrutural na forma como a Humanidade vive e consome os recursos existentes. O objectivo, por isso, é fazer com que o Dia de Sobrecarga da Terra, definido anualmente pela Global Footprint Network (GFN), seja cada vez mais tarde, mas graças a um plano traçado e desenvolvido conscientemente. E já há um em cima da mesa.

