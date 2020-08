Cuidados intensivos vão ter mais 914 camas e mais 95 médicos até ao próximo ano

Os ministérios da Saúde e das Finanças aprovaram finalmente esta quinta-feira o investimento, que já estava anunciado e prometido desde Junho, de 26 milhões de euros para a ampliação de serviços de medicina intensiva de 16 hospitais, e a ministra da Saúde deu também luz verde para a revisão da rede nacional de referenciação em cuidados intensivos. Até ao próximo ano, se tudo correr como planeado, haverá mais 914 camas de cuidados intensivos, além do reforço de 95 médicos, 626 enfermeiros e 198 assistentes operacionais. Tudo para que seja possível continuar a dar uma resposta adequada aos doentes em estado crítico com covid-19 e com outras patologias e evitar o tão temido colapso dos serviços que se verificou noutros países.

