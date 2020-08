PS, PSD e Chega tiveram prejuízo na campanha das legislativas de 2019

O PS, o PSD e o Chega gastaram mais do que receberam na campanha para as eleições legislativas de Outubro de 2019. As contas enviadas pelos partidos para a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) mostram que entre o PS foi o partido que mais receitas arrecadou, mas também o que fez mais despesa naquele acto eleitoral. Os socialistas fecharam a campanha com um saldo negativo de quase 367 mil euros, o pior entre os partidos com assento parlamentar.

