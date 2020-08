O país enredado nas teias dos partidos

Num claro folhetim de Verão, os partidos entretiveram-se nos últimos dias a trocar acusações sobre pecados que todos andam há anos a cometer e não deixarão de cometer enquanto o Estado e as suas sinecuras continuarem a ter o peso que têm numa sociedade civil frágil e dependente. O PSD e o CDS descobriram e censuraram uma teia de militantes socialistas no distrito de Évora que ocupa não apenas cargos públicos e políticos como tudo o que mexe ao nível de instituições de solidariedade local.

O PS responde indignado e protesta contra a suposta tentativa de “aproveitamento político” da “tragédia” do lar de Reguengos. Os cidadãos que andam há anos a ouvir estas cantilenas repletas de hipocrisia lá vão aguentando, sabendo que neste filme todos apreciam a vida no conforto de um Estado clientelar.

O PS, bem o sabemos, tem uma longa tradição na arte de distribuir “jobs for the boys”, de alimentar a criação de redes familiares na administração pública e de alicerçar o seu poder através de laços tribais que em tempos levavam altos dirigentes, no caso Jorge Coelho, a dizer que quem se mete com o partido leva. Essa eterna propensão para colonizar o Estado continua viva, como o revela a quantidade de cargos que o autarca local acumula, transformando-o numa espécie de senhor feudal.

Mas, desenganemo-nos, este vício não é exclusivo dos socialistas: todos os partidos que tiverem à mão cargos para distribuir seguem sem o mínimo escrúpulo esse caminho. Não foi o PSD que, em 2011, protestou contra o seu governo considerando “estranha” a nomeação do actual presidente da ARS de Évora, José Robalo, um homem do PS, e lembrando que havia “outras opções qualificadas”? Não foi o próprio Rui Rio que se envolveu numa negociação com António Costa para decidir quem deitaria a mão às presidências das comissões de Coordenação Regional, quando forem eleitas indirectamente por um colégio de autarcas?

O problema do devorismo dos partidos é um problema sério que devia mobilizar uma discussão séria. Ele existe em todas as instâncias do Estado, embora se revele com maior crueza nas autarquias do interior, onde as assembleias municipais são facilmente domesticadas, onde não há escrutínio da imprensa e onde dizer mal do poder pode travar o acesso a empregos ou a negócios.

Muito mais importante do que denúncias que logo caem no esquecimento é apertar as regras de nomeação ou exigir que as regras existentes sejam aplicadas. Ir por aí, porém, ninguém parece querer. Se hoje os partidos criticam abusos de quem está no poder, amanhã hão-de chegar lá e repetir os procedimentos que antes haviam criticado.