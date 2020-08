UTAD está a ultimar dispositivo que detecta coronavírus em 20 minutos

Investigadores estão a ultimar o protótipo de um biossensor, um dispositivo portátil, que permitirá fazer a detecção da covid-19 em cerca de 20 minutos, anunciou esta quinta-feira, 20 de Agosto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

A investigadora da UTAD Paula Martins-Lopes disse à agência Lusa que o biossensor permitirá fazer um “rastreio quase de imediato”, apontando ainda que é “fácil de utilizar e barato”. “O que significa que não temos que aguardar nem quatro, cinco horas para ter uma resposta e pode ser aplicado em diversas situações. Estaremos a fazer um controlo no imediato”, acrescentou a responsável.

Segundo explicou a academia transmontana, em comunicado, este sistema será mais rápido do que a tecnologia actualmente disponível para detecção de SARS-CoV-2, ou seja, serão necessários aproximadamente 20 minutos desde recolha da amostra à detecção, será mais barato do que os testes PCR (Polymerase Chain Reaction) e não requer pessoal especializado.

Pode ainda ser replicado e implementado em diversas instituições, permitindo monitorizar em tempo real a população numa situação real e em futuros surtos.

Este biossensor para a detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) está baseado numa patente internacional do grupo da UTAD, recentemente aprovada, e que corresponde a um método utilizado para a detecção de variedades de castas que estão dentro dos vinhos. “Estamos a desenvolver há muitos anos este trabalho de autenticidade dos vinhos e, com base no conhecimento que fomos adquirindo, conseguimos transpor para esta situação que é emergente”, explicou a investigadora.

Paula Martins-Lopes disse que, para a conclusão do dispositivo, se aguarda a chegada de componentes, alguns deles encomendados em Maio nos Estados Unidos da América (EUA). O projecto, que está em desenvolvimento nos distritos de Vila Real e do Porto, foi seleccionado para o prémio Manuel António da Mota.

A investigação envolve a UTAD, com alguns elementos do seu centro de testagem covid-19, a REQUIMTE (Rede de Química e Tecnologia), o Instituto Superior de Engenharia do Porto, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes Alto Douro e o Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira.