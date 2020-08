Universidade alemã tem 1600 euros para quem não fizer nada (em nome da investigação)

São quatro das perguntas mais estranhas para uma entrevista de trabalho, mas as respostas podem ajudar os investigadores a descobrir os candidatos certos para as bolsas de 1600 euros que oferecem. “O que é que não queres fazer? Durante quanto tempo é que não o queres fazer? Porque é que é importante não fazeres isso em particular? E porque é que és tu a pessoa certa para não o fazer?”

A Universidade de Belas Artes em Hamburgo abriu candidaturas para cidadãos alemães capazes de serem inactivos — activamente. Para ganharem uma das três bolsas, os candidatos têm de provar, respondendo de forma anónima ao formulário de quatro perguntas, que a área em que escolhem preguiçar é relevante, noticia o Guardian.

“Fazer nada não é assim tão fácil”, disse ao jornal britânico Friedrich von Borries, o arquitecto criador do projecto. “Este programa de bolsas não é uma piada, mas sim uma experiência com intenções sérias: como é que se transforma uma sociedade estruturada em objectivos e conquistas?”

Não fazer compras, não dormir, não se mexer ou não pensar são algumas alternativas. Sendo que o candidato também terá de decidir durante quanto tempo consegue não fazer determinada acção. A universidade só irá dar a bolsa em Janeiro de 2021, após o envio de um relatório sobre a experiência, que pode ou não ser bem-sucedida (a ideia de sucesso também está em questão, nesta investigação).

As candidaturas estão abertas até 15 de Setembro. Em Novembro, todas as respostas serão apresentadas na exposição The School of Inconsequentiality: Towards A Better Life, na Universidade de Hamburgo. Os vencedores serão anunciados durante a inauguração, a 9 de Novembro. A exposição deixa uma pergunta: “De que é me posso abster de forma a que a minha vida traga menos consequências à vida dos outros?”