A grande farsa

No momento mais desafiante das nossas vidas, em termos sociais, culturais e económicos, não deixa de ser perturbante o grau de sadomasoquismo militante em que Rui Rio, suposto líder da oposição e, por inerência, putativo candidato a primeiro-ministro, decidiu mergulhar o país, a respeito de (mais) uma aproximação ao Chega.

Em abono da verdade, considerando recentes declarações, importa denotar que subsistem diferenças óbvias entre ambos. Enquanto o presidente demissionário do Chega defende que “em Portugal não há racismo estrutural”, Rui Rio, por seu turno, nem isso encontra, pois “sinceramente, não há racismo na sociedade portuguesa”. Tal é revelador de alguma subtileza semântica, o que não é de admirar, considerando que uma é proferida por alguém apostado em liderar os destinos do país e, a outra, por alguém com uma total falta de noção.

Entre saber quem não vê ou quem nunca viu racismo em Portugal, só é mesmo pena que o European Social Survey (ESS), um dos mais respeitados inquéritos europeus, venha estragar ambas as narrativas, com dados que não deixam margem para dúvidas: 62% dos portugueses manifestam racismo.

Não é uma questão de saber se há ou não há racismo (independentemente da sua implantação estrutural ou institucional), qual o seu nível de (in)visibilidade ou artifícios semânticos. Em Portugal, há muitíssimas mais pessoas a manifestar racismo do que a rejeitar crenças racistas. Este é um facto, por mais manifestações que se façam em defesa do seu contrário ou se neguem as evidências.

Mas a posição do líder demissionário do Chega não deve ser surpresa para ninguém. Recordo que aquele partido aderiu, no início de julho, ao grupo europeu Identidade e Democracia (ID), que integra partidos de extrema-direita, nomeadamente a Liga de Matteo Salvini (Itália), a AfD (Alemanha) e a União Nacional de Marine Le Pen (França). Tudo bons rapazes, dirão alguns, mas prefiro acreditar naqueles que já estão a ver onde isto pode dar.

Já depois de saber dessa adesão, Rui Rio, numa entrevista na RTP3, atirou a seguinte pedrada no charco: “Não depende do PSD, depende do Chega (…) se o Chega evoluir para uma posição mais moderada, eu penso que as coisas se podem entender.”

É legítimo pensar que Rui Rio ainda estivesse empolgado pelos resultados nas recentes sondagens, as quais davam 7% na intenção de voto ao Chega, em igualdade com o Bloco de Esquerda (e uns anímicos e confrangedores 26% ao PSD), ou que não seja justo colocar no mesmo saco quem nega e quem nunca viu aquilo que dois em cada três portugueses admitem e reconhecem.

Este bem que podia ser apenas mais um lapso ou deslize confrangedor, típicos por parte de Rui Rio, não fosse o facto de esta não ter sido a primeira vez em que testou as águas nesse sentido ou, como prefiro adjetivar, repugnar parte do eleitorado social-democrata e os portugueses, a quem a mera ideia, por si só já suficientemente contranatura, de avançar com uma aproximação a um partido alinhado a ideais de extrema-direita, pudesse causar.

Convém recordar que Rui Rio, numa entrevista no início de janeiro, véspera das eleições diretas à presidência do partido, já tinha ensaiado uma formulação idêntica, ao referir que “acho que é um bocadinho exagerado classificarmos o Chega de fascista ou de extrema-direita. Tem algumas posições extremistas e de perfil populista, se forem ganhando peso no Chega não será possível entendimentos com o PSD, se se forem moderando penso que sim”.

E agora, já estão a ver o padrão?

Para Rui Rio, é tudo uma questão de moderação, quer seja no “bocadinho” de populismo ou de extrema-direita tido por aceitável quer seja na total negação do racismo na sociedade portuguesa e, pela desconcertante milha extra que percorre, ao dizer que “ainda ficamos é racistas com tanta manifestação antirracista”.

Ao contrário do que refere Rui Rio, depende, e muito, do PSD, uma posição em relação ao Chega, tanto para mais que só há uma possível: um total afastamento face a um partido demagógico e populista

Não estou com isto a dizer que Rui Rio seja racista ou defensor de ideais contrários à matriz social-democrata; estou a dizer que a direção à qual ele supostamente preside não pode, nem deve permitir (muito menos incentivar), aproximações a um partido que professa ideais de extrema-direita, mesmo que ocorram por mero taticismo político, quer seja para acicatar os ânimos à esquerda quer seja para testar a recetividade de alguns setores da sociedade portuguesa. Tal aproximação, independentemente da sua natureza, deve ser veementemente repudiada, de forma a cortar esse mal pela raiz, antes que se espalhe e contamine tudo ao seu redor.

Pior ficamos quando, em duas ocasiões diversas, o líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, já nem se coibiu de pedir moderação como condição para o diálogo com o Chega, fazendo depender as coligações de uma mera conjuntura para derrotar a esquerda.

Até que aquelas posições sejam alteradas, lá vai valendo o aforismo “diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”.

Ao contrário do que refere Rui Rio, depende, e muito, do PSD, uma posição em relação ao Chega, tanto para mais que só há uma possível: um total afastamento face a um partido demagógico e populista, que acolhe ideais de extrema-direita, que se alimenta do descontentamento e da falta de resposta por parte das instituições e dos diferentes setores da sociedade portuguesa, a começar pelos partidos do dito arco da governação, como é o PSD.

A liderança de Rui Rio é errática, pífia e, sabemos agora, oportunista. Em bom rigor, não será difícil de antecipar que pretende dar a provar a António Costa o mesmo veneno que este deu a Pedro Passos Coelho, em 2015, quando a coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP), mesmo tendo ganho as eleições legislativas, foi posteriormente derrotada, em sede parlamentar, por uma maioria de esquerda.

Talvez Rui Rio ainda não tenha percebido, mas ainda vai a tempo, de, pelo menos, três coisas: (i) é essencial fazer oposição, por muito moderado que seja o seu timbre; (ii) o PSD disputa todas as eleições para ganhar e governar Portugal, sem depender de muletas ou penduras; (iii) a fraqueza do PSD, por ação ou omissão, é diretamente proporcional à ascensão dos restantes partidos, em particular à direita.

Em todo o caso, é inconcebível ver Rui Rio a ziguezaguear entre a extrema-direita, a negar a existência de racismo em Portugal e ficar impávido e sereno, como se essas não fossem as linhas vermelhas que um social-democrata não pode ultrapassar, nem permitir que sejam ultrapassadas.

Há que estar vigilante, pois a linha que Rui Rio decidiu percorrer é perigosa, oportunista e pode levar a muitos dissabores, quer no partido quer na sociedade portuguesa.

