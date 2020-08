Medidas preventivas

Numa embarcação de pesca da Póvoa de Varzim um pescador acusou positivo, num teste à covid-19. Em virtude da situação descrita, a restante tripulação, como mandam as regras, procedeu à realização de uma bateria de testes, com o intuito de verificar se estavam contaminados pelo vírus. Os resultados relevaram que nenhum dos tripulantes estava contaminado estando, desta forma, em condições para regressar à faina. No entanto, segundo imposição da DGS, a tripulação não poderá voltar ao mar, nos próximos quinze dias, mesmo que não existam riscos de contágio acrescidos e que todos os tripulantes não tenham acusado positivo nos testes médicos. Curiosamente, assistimos diariamente ao surgimento de surtos em dezenas de unidades industriais espalhadas um pouco por todo o país, nas quais muito pouco ou nada se sabe sobre as condições de higienização dos trabalhadores. Nestes casos, não se conhece nenhuma imposição de encerramento por parte da DGS, nem apropriada fiscalização.

A política da DGS manifesta uma discricionariedade gritante que beneficia certos sectores, em detrimento de outros. Como consequência, parte da população não compreende esta incoerência e por isso, acaba por não acatar as normas ou adoptar comportamentos de riscos. Infelizmente, os nossos representantes ainda não perceberam que o respeito pelas medidas de desconfinamento exigem o respeito pelo princípio da proporcionalidade e o entendimento das mesmas por parte da população.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Duas perguntas aos ciclistas

Sou um defensor total do uso da bicicleta como meio de transporte e das melhorias que as autarquias têm de implementar para fomentar cada vez mais o uso da bicicleta nas deslocações. Apesar desta minha posição, ou por causa dela, e baseado no que tenho visto nas nossas ruas gostava que a grande maioria dos ciclistas me respondessem as duas perguntas demasiado simples e directas e que são: porque não respeitam os semáforos e porque não respeitam os sentidos proibidos?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

SNS

O problema das mortes em Monsaraz e a responsabilidade de um médico de 70 anos contratado por quatro meses faz tocar no mais profundo do nosso SNS: o corporativismo da classe médica com o total apoio quer da Ordem, quer dos sindicatos. Estes profissionais preferem emigrar a aceitarem colocações, por exemplo, no Algarve. É certo que muitas vezes não são dados atractivos; mas são-no aos professores, aos magistrados, aos militares, às forças de segurança? Acresce ainda que a formação de cada médico custa mais de 100.000 euros ao Estado. Porque não têm de ir para o interior após o internato durante um determinado tempo voltando a um hospital central para a especialidade e após esta formação mais algum tempo fora dos grandes centros? Não é inédito pois assim funciona em muitos países europeus, como por exemplo em Espanha. Porque não tem força o poder político para criar este tipo de legislação?

António Barbosa, Porto