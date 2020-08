“Ter uma vacina fraca é pior do que não ter nenhuma”. Cientistas avisam para o risco de falha da vacina russa

A Rússia deverá distribuir a sua vacina para a covid-19, a “Sputnik-V”, antes do final dos ensaios clínicos. A decisão preocupa vários imunologistas e virologistas, já que uma eficácia parcial da vacina poderá motivar uma mutação do vírus.

Entrevistados pela Reuters, alguns cientistas mostraram-se cépticos quando à velocidade com que a Rússia desenvolveu uma vacina. Os resultados dos ensaios clínicos são desconhecidos, e os cientistas avisaram contra o seu uso até todos os testes por parte de entidades internacionais e reguladores de saúde tiverem aprovado a vacina.

A preocupação deve-se à capacidade que o vírus SARS-CoV-2, o vírus que provoca a covid-19, tem em evoluir. Os vírus, como o SARS-CoV-2, estão em constante mutação. Isto não causa um impacto significativo no risco de infecção, mas uma vacina que não consiga proteger completamente do vírus poderá levar a uma maior resistência do vírus ao tratamento, limitando, desta forma, o possível sucesso de outras vacinas e tratamentos.

“Uma protecção pouco completa pode levar a uma pressão de selecção que leva o vírus a evadir do anticorpo presente, criando alterações que podem evadir a todas as respostas de vacinas”, disse à agência Reuters Ian Jones, professor de virologia na Universidade de Reading, no Reino Unido.“Neste sentido, ter uma vacina fraca é pior do que não ter nenhuma”, explicou.

Kathryn Edwards, professora de pediatria e especialista em vacinas na Faculdade de Medicina da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, avisou também que o que a vacina poderá fazer ao vírus “é sempre uma preocupação”, devido às suas mutações.

Outro cientista americano, um especialista no Centro Médico Beth Israel Deaconess, em Harvard, Dan Borouch, apontou que, apesar das taxas de mutações do SARS-CoV-2 serem menores do que o VIH (o vírus que provoca a sida), “há muitas potenciais desvantagens em usar uma vacina que não funciona”. No entanto, Borouch salvaguarda que “o risco de que possa sofrer uma mutação é um risco teórico”.

Os cientistas afirmam que uma pressão evolutiva semelhante pode ser vista em bactérias, que evoluem e adaptam-se ao tratamento para criar resistências. A Organização Mundial de Saúde já tinha avisado que o crescimento de super-bactérias e a resistência a antibióticos é uma das maiores ameaças à saúde global, à segurança alimentar e ao desenvolvimento.

Ian Jones garantiu que as mutações desenvolvidas através de vacinas são “um resultado raro”, e quanto maior for a eficácia da vacina em bloquear a capacidade do vírus de entrar nas células e multiplicar-se, menor é o risco de o vírus ter uma oportunidade para circular e “aprender” como fugir aos anticorpos.

“Se uma vacina for completamente esterilizante, o vírus não consegue entrar e, portanto, não consegue aprender nada porque nunca teve a oportunidade. Mas se entrar e multiplicar-se, há uma pressão selectiva para que evada de quaisquer antibióticos que possam ter sido gerados por uma vacina pouco eficiente. E não sabemos no que isso poderá resultar”.

A Rússia anunciou na quinta-feira que deverá começar a testar a vacina em larga escala com 40 mil pessoas, mas também informou que seriam testadas pessoas em grupos de risco, como profissionais de saúde, antes dos resultados do ensaio serem conhecidos.

Os cientistas que desenvolveram a “Sputnik-V”, assim como os investidores do projecto e as autoridades russas, dizem que a vacina é segura e que dois meses de ensaios em humanos numa pequena escala mostraram que é eficaz.